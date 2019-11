Dief gestolen auto aangehouden

Enkele weken nadat een auto was gestolen in de President Steijnstraat in Tilburg, werd deze teruggevonden in de Elzenhof. De verdachte wist echter te vluchten met het voertuig, maar werd zaterdag 16 november alsnog aangehouden.

Zaterdag 20 oktober maakt een 38-jarige Tilburger melding dat zijn huurauto was gestolen, waarna op maandag 22 oktober de auto werd gevonden door agenten. Zij zagen de gestolen auto op de Elzenhof geparkeerd staan. Om meer informatie te krijgen deden zij een buurtonderzoek. Tijdens dat onderzoek werd het gestolen voertuig gestart en wilde de bestuurder wegrijden. Nadat agenten de bestuurder tot stoppen maanden, maar ook diverse keren geprobeerd hebben het portier open te trekken, wist de bestuurder toch weg te rijden in de gestolen auto. Hij raakte hierbij ook nog de takelwagen die ter plaatse was gekomen om het gestolen voertuig veilig te stellen.

Zaterdag 16 november rond 17.30 uur gingeen agenten wederom naar de Elzenhof. Een van de agenten herkende de bestuurder direct en hield de 22-jarige Tilburger aan voor de autodiefstal. De man maakte gebruik van een fiets, die later ook gestolen bleek te zijn. De man had ook diverse inbrekerswerktuigen bij zich, deze zijn inbeslaggenomen. De verdachte is overgebracht naar het politiecellencomplex.