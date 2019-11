Vastgelopen schip Waddenzee losgekomen

Door het overpompen van een deel van de lading kon het schip bij hoog water zonder problemen loskomen. Het schip gaat door naar Den Helder voor inspectie. Het scheepvaartverkeer heeft geen hinder van het vastgelopen schip ondervonden

Om verontreiniging te voorkomen was Rijkswaterstaat aanwezig met de RWS 83 en een droneteam dat de operatie volgde. Uit voorzorg had Rijkswaterstaat de olieschermen paraat Er is geen sprake geweest van lekkage. Ook het overpompen van de gasolie uit het schip in MTS. Schelde is succesvol verlopen.