Woensdag landelijke staking ziekenhuizen

Honderden afdelingen, zoals operatiekamers, radiologie, verpleegafdelingen, facilitaire dienst en laboratoria, worden 24 uur lang gesloten voor niet-spoedeisende zaken. De actiebereidheid is groot: meer dan 90% van de Nederlandse ziekenhuizen en revalidatiecentra doen mee aan de stakingsdag. 150.000 medewerkers, verspreid over 119 locaties (83 ziekenhuizen, 32 poliklinieken, 4 revalidatiecentra) leggen die dag hun werk neer omdat ze boos zijn op de NVZ vanwege het uitblijven van een goede cao. In een groot deel van de ziekenhuizen worden ook (ludieke) acties gevoerd.