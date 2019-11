Rode Kruis: 820 miljoen mensen lijden wereldwijd honger

Het aantal mensen met honger neemt toe: in totaal lijden 820 miljoen mensen in de wereld honger.

Terwijl het aantal juist jarenlang aan het dalen was. Het Rode Kruis vraagt speciale aandacht voor de ernstige humanitaire situatie in onder andere Jemen, Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) en Zuidelijk Afrika. In Jemen en CAR leiden jaren van conflict en extreem weer tot dreigende hongersnood. In Zuidelijk Afrika is het huidige regenseizoen in bijvoorbeeld Zambia slecht van start gegaan en wordt de ergste droogte in jaren voorspeld. De verwachting is dat in de aankomende zes maanden 45 miljoen mensen in Zuidelijk Afrika met ernstige voedselonzekerheid te maken krijgen. Het Rode Kruis wil meer aandacht voor deze humanitaire catastrofe en heeft Giro 6868 geopend.

Zambia is een van de landen in Zuidelijk Afrika waar de situatie alarmerend is. 2,3 miljoen mensen kampen hier met acute voedselonzekerheid, 600.000 meer dan nog maar een maand geleden. Het is sinds 1981 niet zo droog geweest in dit land. Tegelijkertijd hadden delen van het land vorig jaar te maken met zware overstromingen. Die rampzalige mix van te veel water met extreme droogte nu heeft geleid tot mislukte oogsten. De reserves zijn op en mensen kwetsbaar. “Voordat de mensen konden herstellen van de overstromingen, zijn ze nu getroffen door de droogte. Recentelijk is er een man omgekomen toen hij zijn laatste beetje voedsel wilde beschermen en een olifant zijn oogst wilde opeten. De man is door de olifant doodgetrapt,” zegt Juriaan Lahr, hoofd Internationale Hulpverlening van het Rode Kruis.

Combinatie van conflict en extreem weer

Ieder land kent zijn eigen problematiek en heeft een andere context, maar de combinatie van conflict en extreem weer door klimaatsverandering zijn de perfecte voedingsbodem voor de dreigende hongersnood. Door nu meer hulp te verlenen, kunnen mensenlevens worden gered. “In Jemen bijvoorbeeld lijden 3,2 miljoen vrouwen en kinderen aan acute ondervoeding. Als ze het al overleven, kunnen daarna de lange termijneffecten van ondervoeding desastreus zijn. Daarom is het belangrijk dat we nu ingrijpen,” aldus Lahr. “We hopen dat meer mensen aandacht hebben voor de mensen met honger in de wereld. Het lijkt erop dat ze door de rest van de wereld vergeten zijn.”

Het Rode Kruis helpt in de genoemde landen met voedsel, schoon drinkwater en medische zorg. Gezien de sombere voorspellingen liggen er plannen klaar om de hulpverlening op korte termijn op te schalen. Hiervoor is minimaal 35 miljoen euro nodig. In ieder land zorgt het Rode Kruis dat de hulpverlening aansluit bij de problematiek en context van die situatie, maar uiteindelijk met één doel: dat minder mensen honger lijden en de gevolgen van onvoldoende voeding worden verminderd.