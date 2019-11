Overvaller met Screammasker schrikt van gillende verkoopster

Zondagavond overviel een man met donkere kleding en een Screammasker op een supermarkt aan de Reigerlaan. Hij bedreigde de vrouw met een mes en wilde geld. 'De schrik zat er bij de medewerkster en haar gezin, die in de exotische supermarkt aan het werk was, goed in en de verkoopster gilde zo hard dat de overvaller schrok en er zonder buit vandoor ging', zo meldt de politie maandag.