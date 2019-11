Fileschade vrachtverkeer naar nieuw record: 1,4 miljard euro

Het bedrijfsleven leed in 2018 1,4 miljard euro schade doordat vrachtauto’s door files stilstonden of omreden. Dat is de hoogste schade ooit gemeten. evofenedex en Transport en Logistiek Nederland vragen het kabinet daarom snel de grootste knelpunten op de wegen aan te pakken.

Met 1,4 miljard euro was de schade in 2018 5,6 procent hoger dan in 2017. In de file top-20 van TLN en evofenedex staat de A4 tussen de knooppunten Burgerveen en de N14 voor het derde achtereenvolgende jaar op één, met een totale schade van 26,1 miljoen euro. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia, in opdracht van evofenedex en TLN. Op nummer twee staat de A15 tussen knooppunten Ridderkerk en Gorinchem met 17,9 miljoen euro en op nummer drie de A27 tussen de knooppunten Everdingen en Gorinchem.

‘Alarmbellen rinkelen’

“Deze cijfers doen bij mij de alarmbellen rinkelen en ik neem aan ook bij het kabinet”, zegt TLN-voorzitter Elisabeth Post. “Want terwijl wij nu de schade opnemen van vorig jaar, groeien de files gestaag door. En ligt een deel van de verbetering van ons wegennet stil door de stikstofcrisis. Maar met het oppakken van projecten die nu stilliggen zijn we er nog lang niet. Nieuwe plannen zijn hard nodig, op de meest hardnekkige knelpunten.”

De schade treft niet alleen transportbedrijven en bedrijven die hun eigen goederen vervoeren over de weg, maar ook de opdrachtgevers van transportbedrijven. Machiel van der Kuijl, algemeen directeur evofenedex: “De toenemende fileschade zet de logistiek van Nederlandse handels- en productiebedrijven onder druk. Op lange termijn heeft dit een negatieve invloed op het vestigingsklimaat voor bedrijven in Nederland. Investeringen in infrastructuur zijn daarom hard nodig.”

A4 versneld aanpakken

Nu de A4 Burgerveen-N14 voor de derde achtereenvolgende keer de duurste file van Nederland is, pleiten beide organisaties voor een versnelde aanpak van deze bottleneck tussen de grootste economische centra Rotterdam en Amsterdam. Ook de verbinding van de Rotterdamse haven met het achterland, de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem moet zo snel mogelijk worden aangepakt. Verder moeten nieuwe knelpunten als de A12 Gouda – Oudenrijk en de A50 tussen Ewijk en Paalgraven worden opgenomen in het investeringsprogramma van het Rijk, het MIRT.

Niet alleen wegverbreding

Bij het oplossen van fileproblemen in Nederland denken de ondernemersorganisaties niet alleen aan wegverbreding. Soms is het slimmer inrichten van de weg de oplossing, bijvoorbeeld door verkeer zo min mogelijk te laten 'weven'. In andere gevallen zou een verbetering van het openbaar vervoer een oplossing zijn, zodat mensen de trein nemen in plaats van de auto. Denk ook aan de inzet van slimme apps die automobilisten adviseren wanneer ze de weg op kunnen of dat ze beter het OV kunnen nemen. Daar horen ook investeringen bij. Zeker ook in de capaciteit van ons spoor en onze vaarwegen.

Daarnaast zal de Nederlandse logistiek de komende jaren moeten doorgaan met het steeds verder verhogen van de efficiëntie, om onnodige kilometers zoveel mogelijk te beperken. En goed kijken waar deze gebruik kan maken van andere vervoerswijzen, zoals de trein en het schip.