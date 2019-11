Man dreigt mensen neer te schieten in centrum Nijmegen

De politie in Nijmegen kreeg dinsdagmiddag even voor 16.30 uur een melding binnen dat een man, die zich in een kantoorpand in het centrum had verschanst, dreigde mensen neer te schieten. Dit meldt de politie dinsdagmiddag.

Afzetting

De politie heeft de omgeving rond het kantoorpand aan de Hertogstraat ruim afgezet. In het pand aan Achter de Bank is een woonlocatie van 16 studio's gevestigd van Woonzorgnet waar mensen met ernstige psychiatrische problemen en autisme of mensen met psychiatrische problematiek onder begeleiding wonen.

Update 18.45 uur

De politie heeft zojuist bekendgemaakt dat de man is aangehouden. Het is op dit moment niet bekend of de man daadwerkelijk een vuurwapen bij zich had. De politie stelt een onderzoek in.