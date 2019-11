Twee nieuwe aanhoudingen in moordzaak advocaat Derk Wiersum

De politie heeft in moordzaak Derk Wiersum twee nieuwe aanhoudingen verricht. 'Het gaat om twee mannen', zo meldt de politie dinsdagavond.

Heling betrokken gestolen voertuig

'De twee mannen worden verdacht van heling van één van de betrokken, gestolen voertuigen. De mannen zijn door de politie gehoord en inmiddels in vrijheid gesteld. Het onderzoek rond de moord op advocaat Derk Wiersum is nog steeds in volle gang.