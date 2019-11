Code geel vanwege mist en gladheid door bevriezing

Het vriest woensdagochtend enkele graden en vooral landinwaarts komt lokaal gladheid voor. Op veel plaatsen in het noorden en oosten van het land is het mistig. Plaatselijk komt dichte mist voor met een zicht van minder dan 200 meter. Ook elders kunnen mistbanken voorkomen. In de loop van de ochtend loste de dichte mist op. In het noordoosten kan het lang grijs blijven en gaat de mist over in laaghangende bewolking. Ook de gladheid zal in de loop van de ochtend verdwijnen.

In de ochtend is het nog koud met temperaturen tussen -1 en -4 graden, maar in de loop van de dag lopen de temperaturen op naar 3 tot 6 graden.

In de nacht van woensdag op donderdag is het opnieuw bewolkt en ontstaan er nieuwe mistbanken. Vooralsnog ziet de donderdag er ook grijs en mistig uit.