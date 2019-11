Steekpartij op station Naarden, maar slachtoffer is spoorloos

Dat zou gebeurd zijn in de hal van het station. De politie staat voor een raadsel, want van het slachtoffer ontbreekt elk spoor.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar een man met een bebloed gezicht. Hij wordt verdacht van de steekpartij. Het gaat om een donkere man in een zwarte jas. Mensen die deze man ergens zien, worden opgeroepen 112 te bellen. Dit schrijft NH Nieuws donderdagavond.

De politie verwacht later met meer nieuws te kunnen komen.

Het treinverkeer heeft geen hinder van het incident op het station ondervonden. Volgens de website van de NS rijden de treinen volgens dienstregeling.