Excelsior doet alsnog aangifte tegen groep supporters van FC Den Bosch

Mendes Moreira liet weten dat hij onder meer was uitgemaakt voor k-neger, k-zwarte en k-katoenplukker. In eerste instantie wilde hij nog geen aangifte doen en liet hij het initiatief bij de vervolging van het incident over aan aan de KNVB. Maar uitiendelijk is er toch aangifte gedaan. Excelsior laat in het midden of de officiële aangifte door Mendes Moreira zelf is gedaan of vanuit de club. Dit schrijft de NOS donderdag.

Wegwerpgebaar

Het Openbaar Ministerie (OM) bemoeit zich inmiddels ook met de zaak. Bij het verzamelen van bewijsmateriaal en getuigenverklaringen is de aangifte vanuit de club Excelsior een welkome toevoeging aan het dossier. Vandaag liet het OM weten dat een supporter van FC Den Bosch die afgelopen weekend op de tribune tijdens de wedstrijd tegen Excelsior zijn rechterarm strekte, geen Hitlergroet bracht. Volgens een woordvoerder was er sprake van een wegwerpgebaar.

M-side neemt afstand

De supportersgroep van FC Den Bosch Stichting M-siede plaatste donderdag op Facebook een bericht waarin afstand werd genomen van de racistische uitingen aan het adres van Mendes Moreira. 'Afgelopen zondag is er iets gebeurd waar wij als M-side totaal niet trots op zijn en waar wij ons ook van distantiëren.'