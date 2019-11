Rijk en regio investeren in betere bereikbaarheid en duizenden nieuwe woningen

De ministers Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Van Veldhoven (Milieu en Wonen) komen met de regio’s in Nederland met nieuwe acties om de bereikbaarheid op verschillende plekken in Nederland te verbeteren. Dat gebeurt in samenhang met de geplande woningbouw. Rijk en regio trekken 103 miljoen euro uit voor de aanpak van de files op de A50 tussen Nijmegen en Eindhoven. Er komt 539 miljoen euro beschikbaar voor verbreding van de snelwegen en verbeteringen voor openbaar vervoer en lokale wegen in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn. In Utrecht wordt 380 miljoen geïnvesteerd in ruim 9000 nieuw te bouwen woningen en goede OV verbindingen met deze woningen.

Dit staat in de afspraken die minister Van Nieuwenhuizen en minister Van Veldhoven deze week hebben gemaakt met de verschillende regio’s in ons land over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en die nu aan de Tweede Kamer worden gestuurd.

Minister van Nieuwenhuizen: “Mooi dat we weer nieuwe stappen kunnen zetten voor alle automobilisten, treinreizigers en vrachtwagenchauffeurs die dagelijks onderweg zijn. Extra actie om onze wegen, het spoor en openbaar vervoer te verbeteren is hard nodig want het wordt steeds drukker. We richten ons op de grote knelpunten en op een goede bereikbaarheid in alle regio’s. Essentieel voor Nederland, zodat iedereen veilig en zo snel mogelijk op de plaats van bestemming komt.”

Minister van Veldhoven: “De behoefte aan woningen in de regio Utrecht is groot. Maar we kunnen alleen huizen bouwen als de bereikbaarheid op orde is. Daarom is het goed dat we zorgen dat er slimme ov-verbindingen komen en dat de regio ervoor zorgt dat er voldoende huizen gebouwd kunnen worden.”

Tot nog toe was er in Utrecht een beperkte plancapaciteit, maar nu is afgesproken te zorgen voor een plancapaciteit van 130% van de woningbehoefte vanaf 2025 waardoor de extra woningen gebouwd kunnen worden.

Wegen

Minister Van Nieuwenhuizen heeft met de provincies Noord-Brabant en Gelderland afgesproken dat de files op de A50 tussen Nijmegen en Eindhoven worden aangepakt. Hiervoor trekt de minister 69 miljoen euro uit, de provincies dragen ieder 17 miljoen euro bij. De plannen richten zich onder meer op een verbreding van de A50 tussen de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven. De A50 is een belangrijke snelweg tussen de twee stedelijke regio’s Arnhem/Nijmegen en de Brainport regio bij Eindhoven. In het gebied langs de weg zijn veel bedrijven gevestigd en de weg is belangrijk voor het goederentransport.

De minister heeft met de gedeputeerden van Zuid-Holland en Utrecht afgesproken om nader onderzoek te doen voor de verbetering van de doorstroming op de A12 tussen Gouda en De Meern. Ook dit traject is een bekend landelijk knelpunt en komt voor in de top 10 van de nationale file top 50.

Rijk en regio zijn het eens geworden over de financiële dekking voor een breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in de regio Zaandam-Hoorn te verbeteren. In totaal wordt 539 miljoen euro uitgetrokken voor extra rijstroken op de A7 en A8, maatregelen voor het lokale wegennet, de fiets en het openbaar vervoer. Ook wordt met het pakket woningbouwontwikkeling mogelijk gemaakt. Zo zijn er in de regio boven Amsterdam plannen voor minimaal 40.000 nieuwe woningen.

Minister Van Nieuwenhuizen heeft met de regionale bestuurders afgesproken dat er maatregelen worden genomen om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren op de A28 tussen Amersfoort en Hoogeveen. Ook start een onderzoek naar de bereikbaarheid van Zwolle en omgeving in relatie tot de verstedelijkingsopgave.

Met de provincie Noord-Brabant en de regio Eindhoven is afgesproken dat er een breed MIRT-onderzoek start voor de Brainport regio waarbij in kaart wordt gebracht wat er moet gebeuren op het gebied van woningbouw en bereikbaarheid. Voor de kortere termijn hebben het Rijk, de provincie en de gemeente Eindhoven besloten maatregelen op en rond het station te nemen. Zo komt er een nieuwe fietsenstalling en worden er aanpassingen gedaan om de verbinding Eindhoven-Düsseldorf en een verdere groei op het spoor mogelijk te maken. Ook komt er een hoogwaardige OV-verbinding tussen het station in Eindhoven en Eindhoven Airport.

Met de ondertekening van de startbeslissing hebben minister Van Nieuwenhuizen en betrokken regionale bestuurders opnieuw een belangrijke stap gezet voor de aanleg van de nieuwe oeververbinding bij Rotterdam tussen Feyenoord en Kralingen. Rijk en regio willen met de nieuwe verbinding de drukke A16 ontlasten en het openbaar vervoer in de stad verbeteren.

Minder hinder

De komende jaren wordt er fors geïnvesteerd in het beheer en onderhoud en de vervanging en renovatie van de huidige infrastructuur. Rijkswaterstaat wil samen met wegbeheerders uit de provincies en gemeenten de hinder van de werkzaamheden zoveel mogelijk beperken. De planning van de verschillende aanleg- en onderhoudswerkzaamheden wordt onderling afgestemd zodat er goede alternatieve routes zijn en de kwaliteit van de data wordt verbeterd zodat mensen en bedrijven de beschikking krijgen over goede informatiediensten. Rijkswaterstaat werkt daarnaast met het bedrijfsleven en de vervoerssector aan maatregelen om de drukte tijdens de spits te verminderen.