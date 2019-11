Intercontinentale drugsroute beëindigd door Nederlandse en Australische politie

Bij de politie kwam informatie binnen dat Nederlandse criminelen een grote productielijn van verdovende middelen hadden, die liep vanuit Nederland naar Australië. Hierbij zou het gaan om grote hoeveelheden synthetische drugs die met flinke winsten werden verkocht in Australië. In het daaropvolgende onderzoek werkte de Nederlandse politie nauw samen met de Australian Federal Police (AFP). Tijdens dit onderzoek bleek uit de informatie van de AFP dat Nederlandse criminelen in een vergevorderd stadium waren om een partij van 700 kilo MDMA naar Australië te smokkelen. De partij werd in augustus van dit jaar inbeslaggenomen. De Landelijke Recherche van de politie ging verder het met onderzoek om meer informatie van de productielijn te krijgen. Uit observaties bleek dat de criminelen veel gebruik maakten van verschillende panden in Nederland en België. Deze panden werden gebruikt om bijvoorbeeld chemicaliën op te slaan, drugs te fabriceren, of om het eindproduct op te slaan.

Invallen op twaalf plaatsen

Op dinsdag 5 november had de Landelijke Recherche de drugsroute voldoende in beeld. Onder gezag van het openbaar ministerie werd een grote politieactie opgetuigd, waarbij 120 politieagenten tegelijkertijd bij 15 panden binnenvielen. Deze invallen waren onder andere in Raamsdonksveer, Bergen op Zoom, Hoogeloon en Opglabeek (België). Bij deze invallen werden vijf verdachten aangehouden en twee dagen later nog drie anderen. De acht mannen hebben de Nederlandse nationaliteit. In totaal werd meer dan 43.000 liter aan chemicaliën aangetroffen, 150 kilo MDMA, 1 kg Methamfetamine en 3 kilo cocaïne en 2 vuurwapens.