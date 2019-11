Diemenaar verdacht van doodslag en abortus zonder toestemming

De verdenking is sinds maandag verzwaard tot abortus onder strafverzwarende omstandigheden en doodslag. De man zou hebben nagelaten medische hulp voor de vrouw in te schakelen toen dat dringend nodig was. De man zit sinds vrijdag 18 oktober vast nadat hij zichzelf bij de politie heeft gemeld.

De 48-jarige verdachte en de overleden vrouw (32) hadden een relatie. Ze was ongeveer acht maanden zwanger van een jongetje. Hij is vermoedelijk de vader van het kind. Het lichaam van de vrouw en het kind zullen naar Brazilië worden gerepatrieerd, waar de vrouw vandaan komt.