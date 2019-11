Twee verdachten aangehouden in onderzoek dood Kelvin Maynard

Kelvin Maynard overleed op 18 september 2019 na een schietincident aan de Langbroekdreef in Amsterdam-Zuidoost. Hij werd die avond rond 20.30 uur onder vuur genomen en overleed, ondanks reanimatie van hulpdiensten, ter plaatse. Sindsdien is de recherche bezig met een zeer uitgebreid onderzoek. Zowel op tactisch, forensisch, technisch als financieel gebied wordt aan het onderzoek gewerkt.

Op dinsdag 19 november heeft het arrestatieteam (AT) een 22-jarige Amsterdammer aangehouden als verdachte van betrokkenheid bij de dood op Kelvin Maynard. Tijdens een doorzoeking in zijn woning wordt een vuurwapen aangetroffen. De verdachte is voorgeleid bij de rechter-commissaris en in bewaring gesteld voor het voorhanden hebben van een vuurwapen. De verdachte heeft sinds zijn aanhouding in volledige beperkingen gezeten maar die zijn inmiddels opgeheven.

Op donderdag 21 november heeft het AT een 28-jarige Amsterdammer aangehouden als verdachte van betrokkenheid bij de dood van Kelvin Maynard. Tijdens een doorzoeking in zijn woning zijn verschillende digitale gegevensdragers in beslag genomen. De verdachte is vvrijdag op last van de officier van justitie heengezonden.

Het is de derde aanhouding in het onderzoek. Eerder meldden wij al dat er op 14 november een verdachte is aangehouden aan op verdenking van witwassen. Deze verdachte is heengezonden op 15 november.

Het onderzoek naar de moord op Kelvin Maynard gaat in volle gang door.