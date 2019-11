Mensen met modaal inkomen kunnen bijna nergens meer een huis huis kopen

Voor 150.000 euro kun je bijna nergens meer een huis kopen, zo blijkt uit onderzoek van de Hypotheker. Bij slechts 4,3 procent van de aangeboden woningen is de vraagprijs 150.000 euro of lager. In 2018 was dat nog 7,5 procent. Voor alleenstaanden met ongeveer een modaal inkomen is juist deze categorie woningen nog betaalbaar. Commercieel directeur van de Hypotheker, Menne Luiten, tegen de NOS: 'Dat zijn gewoon Nederlanders in de zorg en in het onderwijs.'

Situatie woningmarkt meest uitzichtloos in Utrecht en Noord-Brabant

De situatie voor deze categorie woningzoekenden is het meest uitzichtloos in de provincie Utrecht (1,1 procent) en Noord-Brabant (1,6 procent). De meeste kan maken ze in Groningen en Zeeland. Maar in alle Nederlandse provincies is het voor mensen met een modaal inkomen moeilijker geworden om een betaalbare koopwoning te vinden. Dat blijkt uit momentopnames van de Hypotheker. Die vergeleek het huizenaanbod op woningwebsite Funda in de eerste week van november 2018 met die van de derde week van november 2019, zo schrijft de NOS maandag. Ook voor tweeverdieners met een inkomen rond modaal is de situatie op de huizenmarkt achteruit gegaan. 8 procent van de te koop staande woningen op Funda valt binnen de 300.000 euro-grens. Vorig jaar was dat nog 46 procent.

Veel woningzoekenden zullen het dus niet redden in met een bankhypotheek op basis van konkomen. Volgens Luiten is er maar één echte oplossing voor dit probleem: voldoende betaalbare woningen bijbouwen.