Belletje trekken 2.0

Twee jongens van 14 en 15 jaar uit Den Helder liepen tegen de lamp doordat ze een digitale deurbel hadden vernield. Maandagmiddag drukten de jongens meermaals op een digitale deurbel van een gebouw aan de Fresiastraat in Den Helder.

Uiteindelijk sloopten ze de digitale deurbel van de muur en namen de bel mee. Doordat ze op de deurbel bleven drukken werden er foto's van het tweetal naar de eigenaar gestuurd. Daardoor werd het tweetal herkend en werd de politie erbij gehaald. Die wist de twee jongens aan te houden.

Na een goed gesprek, waar ook de ouders bij waren, is besloten dat de jongens de deurbel moeten vergoeden. De bel was namelijk door het tweetal in een sloot gegooid. Het tweetal kreeg daarnaast een bekeuring voor het niet tonen van een identiteitsbewijs.