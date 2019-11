Drie hoofdverdachten mishandeling Gorinchem aangehouden

In het onderzoek naar de mishandeling in Gorinchem heeft de politie vanochtend drie verdachten aangehouden. Het onderzoeksteam verdenkt een jongen van 14 en twee jongens van 15 uit Gorinchem het daadwerkelijk plegen van de mishandeling. De verdachten zijn vanochtend op het politiebureau aangehouden. Ze zitten nu vast en worden gehoord.

De afgelopen week is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de filmpjes met daarop de grove mishandeling. Daarbij zijn we geholpen door vele getuigen, onder andere vanuit scholen en jongerenwerk. Wijkagenten zijn in gesprek gegaan met buurtbewoners en hebben hun voel sprieten uitstaan. De recherche heeft de beelden geanalyseerd en informatie bij elkaar gebracht. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de aanhouding van de drie verdachten.