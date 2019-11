Cel voor man die brand stichtte in eigen appartement Veenendaal

Een 28-jarige man uit Veenendaal is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. De man stichtte op 2 mei van dit jaar brand in zijn eigen appartement. Op dat moment lagen daar zijn broer en diens vriendin te slapen.

Brandstichting

De hulpdiensten kregen in de vroege ochtend van 2 mei een melding binnen van een brand in een appartementencomplex aan De Terp in Veenendaal. Toen zij daar aan kwamen zagen zij dat er zwarte rook uit de woning van de verdachte kwam. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man zelf, opzettelijk brand stichtte in zijn eigen woning. Uit onderzoek blijkt dat er sprake is van twee brandhaarden: de matras en de bank van verdachte. Daarbij is ook een ontbrandbare vloeistof aangetroffen. Op basis van het technisch onderzoek is de rechtbank van oordeel dat brandstichting de enige oorzaak van de brand kan zijn. Daar bovenop komt dat een getuige de verdachte vlak na de brand heeft horen zeggen: “Ik heb gokschulden, ik heb olie op de vloer gedaan, en de fik erin.”

Levensgevaar

De verdachte heeft niet alleen de woning zwaar beschadigd, hij heeft ook het risico genomen dat de omliggende woningen in het appartementencomplex schade zouden oplopen. Bovendien nam hij het feit dat zijn buren door de brand werden verrast en in levensgevaar konden komen, voor lief. Zijn bovenbuurman moest zelfs door de brandweer worden bevrijd. Dat het slechts bij materiële schade is gebleven, is niet aan de verdachte te danken. De rechtbank rekent hem dit zwaar aan en volgt de eis van de officier van justitie. Een deel van de gevangenisstraf wordt voorwaardelijk opgelegd om de verdachte ervan te weerhouden in de toekomst nieuwe strafbare feiten te plegen.