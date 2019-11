Reizigers zitten urenlang vast in gestrande trein, geen treinverkeer tussen Utrecht en Leiden-Lammenschans

Door de defecte bovenleiding konden zo'n 130 reizigers tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven woensdagmiddag 3,5 uur lang niet de trein uit. In een trein bij Woerden zaten 120 reizigers vast die ruim 1,5 uur lang de trein niet konden verlaten. Volgens ProRail is het niet veilig om reizigers in zo'n situatie zelf uit de trein te laten stappen en langs het spoor naar het dichstbijzijnde station te laten lopen. Een woordvoerder tegen Omroep West: 'In dit geval is het pad naast het spoor drassig. Maar een nog veel groter risico is de bovenleiding. Die is kapot en daar staat nog hoogspanning op. Dan laten we mensen dus niet in de modder langs het spoor ploeteren.'

De NS heeft bussen ingezet op het traject. Er rijden bussen tussen Leiden Lammenschans, Alphen a/d Rijn, Bodegraven en Woerden. Reizigers tussen Utrecht Centraal en Leiden Centraal kunnen ook reizen via Schiphol Airport. De extra reistijd kan oplopen tot 30 minuten.