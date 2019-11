'Tata Steel geeft nauwelijks uitleg over reorganisatie'

In Wales was er een bijeenkomst waar leden van de ondernemingsraad en vakbondsleden uit heel Europa een presentatie kregen over de ingreep die 3000 banen moet gaan kosten. De voorzitter van de Europese ondernemingsraad van Tata Steel, Frits van Wieringen, laat weten dat de presentatie nauwelijks nieuwe informatie bevatte. Van Wieringen: 'Het was heel, heel oppervlakkig. We willen weten: waar verdwijnen die 3000 banen? Daar is niets over gezegd.'

Tata Steel zou volgens FNV- bestuurder Aad in 't Veld bevestigd hebben dat er in Nederland zo'n 1600 banen verdwijnen. Hij stelt dat het onacceptabel is dat Tata Steel niet met verdere details over de brug kwam. Het Financieele Dagblad (FD) schrijft ook dat Tata Steel zo'n 1600 banen in Nederland wil schrappen, maar dat de Europese Ondernemingraad (OR) de plannen van de directie woensdag heeft afgewezen. De plannen zouden niet gedetailleerd genoeg zijn, en het programma is volgens de OR 'onacceptabel'.

Naast de ontslagen in Nederland zijn er in het Verenigd Koninkrijk nog 1000 ontslagen aangekondigd en elders komen daar nog eens 350 bij. Het gaat vooral om managementposities en kantoorbanen.