Jongen (14) gewond bij steekpartij in Rotterdam

Even voor vier uur ’s middags werd 112 gebeld voor een steekpartij op de Ranonkelstraat in de Rotterdamse wijk Bloemhof. Agenten troffen daar een 14-jarige jongen met een steekwond op zijn rug. De dader was er al vandoor. Onderzoek in de omgeving leverde twee boksbeugels op.

De jongen is op straat gestoken door, maar wat aan de steekpartij vooraf ging, waarom de jongen gestoken is en door wie is nog onduidelijk. De jongen is ter behandeling van de wond op zijn rug naar het ziekenhuis gebracht.

Agenten voerden een onderzoek in de omgeving uit en spraken getuigen. Ook doorzochten ze de omgeving. Bij het onderzoek in de straat vonden agenten twee boksbeugels tussen geparkeerde auto's. Of die wapens iets met het messengeweld te maken hebben, is nog niet duidelijk.