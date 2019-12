Auto's te water door gladheid in regio Rotterdam, code geel voor Gelderland en Noord-Brabant

Daarnaast komt er in Limburg en Noord-Brabant aanvankelijk nog mist voor, deze zal in de loop van de ochtend verdwijnen. Doordat de temperaturen de komende uren bijna overal boven het vriespunt gaan komen, zal ook de gladheid snel weg zijn.

Auto's te water in regio Rotterdam

In de regio Rotterdam zijn maandagochtend door de gladheid ongelukken gebeurd en auto's te water geraakt. Vooral op de meer rustige wegen was het verradelijk rijden. RTV Rijnmond meldt dat maandagochted op de A20 ter hoogte van Rotterdam Crooswijk in de richting van Hoek van Holland vijf auto's op elkaar zijn gebotst. Ook uit Vlaardingen en Bergschenhoek komen meldingen van ongelukken door gladheid. In de Hoeksche Waard en Rotterdam zijn vanwege het weer voertuigen te water geraakt. De gladheid ontstaat vaak net nadat er een bui is gevallen, door bevriezing van natte weggedeelten.