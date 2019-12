Bloemen als mannencadeau nog steeds taboe

Maar liefst 97% van de Nederlanders wordt blij van een boeket bloemen voor zijn/haar verjaardag. Dat blijkt uit een onderzoek dat Topbloemen.nl onlangs hield onder ruim duizend mensen. Dat het boeket nog altijd vooral als vrouwelijk cadeau wordt gezien is een feit: 59% van de ondervraagden zou alleen voor een vrouw haar verjaardag een boeket kopen.

Edwin van Erkel, CEO van Topbloemen.nl: “Bloemen hebben dus nog altijd een enorm vrouwelijk imago. Opvallende cijfers, die je in deze tijd van emancipatie eigenlijk niet zou verwachten.” Slechts 39% van de ondervraagden vindt een bosje bloemen een geschikt cadeau voor zowel mannen als vrouwen. Geen van de ondervraagden vindt bloemen enkel een mannencadeau.

Bloemen als cadeau

Uit de enquête blijkt verder dat het overgrote deel van de ondervraagden (67%) bloemen koopt omdat ze dat een leuk en mooi cadeau vinden. 29% van de ondervraagden koopt een boeket omdat ze vinden dat het erbij hoort, maar zouden daarnaast nog een ander cadeau erbij geven; een optie die bij Topbloemen.nl standaard wordt aangeboden.

Van Erkel licht toe: “In ons onderzoek geeft 77% van de mensen aan regelmatig een boeket cadeau te doen. Kijken we naar het gemiddelde dat iemand uitgeeft aan een boeket voor een verjaardag, dan komen we op een bedrag van ruim 22 euro. Een derde koopt daar soms nog iets bij; met als populairste optie een cadeaubon (26%) of een vaas (21%).”