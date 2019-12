Aboutaleb wil graag derde ambtstermijn als burgemeester van Rotterdam

'Vol energie'

Aboutaleb zit nog vol energie om bij te dragen aan de grote ontwikkelingen die de stad doormaakt. De afgelopen maanden werd in de media druk gesproken over een derde ambtstermijn van de burgemeester. Vandaag maakte Aboutaleb bekend dat hij graag een termijn van zes jaar aan zijn loopbaan toevoegt

Vrede in de stad

De stad maakt grote ontwikkelingen door waar Aboutaleb zijn bijdrage aan wil leveren. Hij noemt Feyenoord City, een schone haven, de renovatie van museum Boijmans van Beuningen en het doorontwikkelen van Zuid als voorbeelden. ‘Persoonlijk blijf ik me hardmaken voor de vrede in stad. Vrede is een werkwoord, het is nooit af.’

Investeren in energie

Op korte termijn wil de burgemeester samen met de stad vaart maken met de energietransitie. ‘Begin volgend jaar presenteren we een nationaal programma aan het kabinet om te investeren in de stad en de regio.’ De huidige ambtstermijn van de burgemeester loopt tot en met 1 januari 2021. De benoeming voor een derde termijn is aan de gemeenteraad en de Commissaris van de Koning.