Celstraffen tot 36 maanden voor diefstal van 300 iPhones

36 maanden celstraf

Twee van de vier verdachten, een 56-jarige en een 26-jarige man, zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden. De rechtbank legde de andere twee mannen celstraffen van 12 en 8 maanden op. Zij waren niet bij de overval aanwezig en hadden een andere rol.

Loods in Veenendaal

De Duitse koerier had de opdracht gekregen om vier dozen af te leveren bij een loods in Veenendaal. In de dozen zaten 300 iPhones met een waarde van zo’n 250.000,- euro. Toen hij daar in de nacht van 23 op 24 augustus 2018 aankwam en de dozen uitgeladen had, ging het rolluik van de loods dicht. Onder bedreiging van een wapen werd de koerier vastgebonden en werd een stuk stof in zijn mond gedrukt. Toen de mannen met de iPhones vertrokken, belde de koerier zijn chef in Duitsland. Die schakelde vervolgens de politie in.

DNA-sporen

Na de overval is onderzoek gedaan in de loods. Daar zijn onder andere DNA-sporen gevonden die te herleiden zijn naar de 56-jarige verdachte en de 26-jarige verdachte. Ook is onderzoek gedaan naar de telefoons van deze verdachten, waaruit hun betrokkenheid bij de overval blijkt.

Samenwerkingsverband

De nietsvermoedende koerier is door de derde verdachte, een 28-jarige man, naar de loods geleid. Deze loods was eerder die dag door de vierde verdachte, een 33-jarige man, ingericht als een bedrijfspand en in die loods had hij dozen gevuld met zand opgestapeld zodat deze konden doorgaan voor een retourlading. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden. De 28-jarige verdachte is veroordeeld tot 12 maanden celstraf.