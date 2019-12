Internationale actie tegen moneymules

Bij acties in negenentwintig landen waaronder Nederland zijn in de afgelopen drie maanden 3833 money mules geïdentificeerd. Deze vijfde European Money Mule Action (EMMA) werd in samenwerking met de Europese Banken Federatie door Europol en Eurojust gecoördineerd.

In Nederland zijn bij de verschillende acties van september tot en met november 301 money mules geïdentificeerd. Een aantal onderzoeken loopt nog

“Met de oproep ‘Wil je snel en makkelijk geld verdienen? Stuur dan een DM’ worden de laatste tijd met name jongeren op social media verleid tot afgeven van hun bankpas, met alle gevolgen van dien”, aldus Caroline Sander, teamleider bij de Electronic Crimes Task Force (ECTF) van de Dienst Landelijke Recherche.

Schakel in het criminele proces

De ECTF is een samenwerkingsverband tussen Politie, OM, de Nederlandse grootbanken (ING, Rabobank, ABN Amro, de Volksbank) en International Card Services (ICS) dat zich bezig houdt met het bestrijden van cybercriminaliteit die zich richt op banken en klanten van banken. Caroline Sander vertelt: “Money mules zijn een belangrijke schakel in het criminele proces bij bijvoorbeeld phishing. Money mules staan hun bankpas af waarmee zij criminelen in staat stellen geld wit te wassen. De money mules denken snel geld te verdienen, maar riskeren hiermee een strafblad, een straf in de vorm van een boete of taakstraf en een plek op de waarschuwingslijst van de banken.”