Code Geel voor dichte mist in bijna alle provincies

Weggebruikers kampen donderdagochtend in bijna het gehele land met dichte mist. Het KNMI heeft dan ook Code Geel afgegeven en adviseert alle weggebruikers om hun snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden.

Midden en zuiden

Vooral het midden en zuiden van de Nederlandse provincies zijn het zwaarst getroffen door de dichte mist. Het KNMI verwacht dat de mist tot zeker 11.00 in de ochtend aanhoudt en heeft daarom Code Geel afgegeven voor de periode van 07.00 tot 11.00 uur.

Lokaal in het noorden

De meeste dichte mist komt dus in het midden en zuiden voor maar het KNMI waarschuwt weggebruikers in het noorden van het land om rekening te houden met lokale dichte mist met een zicht van minder dan 200 m. In de loop van ochtend neemt de kans op dichte mist af.