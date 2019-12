Onwel geworden vrachtwagenchauffeur (68) rijdt door middenberm en overlijdt

Woensdagavond is in Bergen op Zoom bij een eenzijdig ongeval op de Randweg-Noord een 68-jarige man uit Tilburg overleden. Dit meldt de politie donderdag.

Door middenberm

'Het ongeval gebeurde rond 20.05 uur. De vrachtwagenchauffeur is vermoedelijk onwel geworden en is hierdoor met zijn trekker met oplegger door de middenberm gereden', aldus de politie. Vervolgens is het voertuig tegen een talud aan de overzijde tot stilstand gekomen. De af- en toeritten naar de A4 zijn enige tijd afgesloten geweest vanwege bergingswerkzaamheden.