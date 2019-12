Vijf overlast gevende jongeren aangehouden in 3 stadsdelen van Den Haag

Woensdagavond heeft de politie vijf personen, waaronder vier minderjarigen, aangehouden voor overlast in de stadsdelen Scheveningen, Loosduinen en Escamp. Dit meldt de politie donderdag.

Aanhouding Loosduinen

Op het Munirpad hield de politie woensdagavond een 18-jarige man aan. Hij wordt verdacht van brandstichting. Een 14-jarige jongen werd op de Havenkade in het stadsdeel Scheveningen aangehouden als verdachte van brandstichting.

Drie aanhoudingen Escamp

In het stadsdeel Escamp hield de politie in totaal drie jongeren, twee van 16 en één van 15 jaar oud, aan voor belediging en het in bezit hebben van illegaal vuurwerk. De verdachten moeten nog gehoord worden.