Voetganger zwaargewond na aanrijding door elektrische auto

Woensdagavond is een 42-jarige voetganger op de Strevelsweg in Rotterdam zwaar gewond geraakt nadat hij was aangereden door een elektrische auto. 'Deze auto werd bestuurd door een 25-jarige automobilist. Beide mannen komen uit Rotterdam', zo meldt de politie donderdag.

Ernstig gewond

De voetganger stak om ongeveer 20.45 uur de Strevelsweg over toen hij werd aangereden door de auto. Hij raakte ernstig gewond en is overgebracht naar een ziekenhuis. De automobilist werd aangehouden en overgebracht naar een politiebureau.

VOA

De afdeling Verkeers Ongevallen Analyse van de politie stelde direct een uitgebreid onderzoek in. Onderdeel van dat onderzoek zijn de sporen op het wegdek en de mogelijke snelheid van het voertuig. Ook werden getuigen gesproken.

Kleine elektrische auto

Om een beter beeld te krijgen van wat er precies is gebeurd, zou de politie graag in contact komen met meer getuigen. De auto die bij het ongeval betrokken was is een kleine elektrische auto met een zwart/witte kleur en reclameteksten en die is mogelijk minder opgevallen, omdat je die nauwelijks hoort.