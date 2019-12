Verlichting De Grootste Kerstboom in IJsselstein zaterdag voor 21e keer aan

Lee Towers

Hoofdact tijdens het ontstekingsevenement is Lee Towers. Hij mag een Kerstboom-routinier worden genoemd: ook in 1993 en 2003 zong Lee Towers bij het ontsteken van de verlichting.

Blikseminslag 2017

De voorbereidingen voor de ontsteking verlopen voorspoedig. Vorig jaar zijn nieuwe lampen in gebruik genomen. Dat was nodig na de blikseminslag in 2017. De reacties waren uitermate positief. De Grootste Kerstboom was als vanouds bij goed weer op vele tientallen kilometers afstand te zien. De 120 Ledlampen van zijn inmiddels uit hun zomerslaap gehaald en gecontroleerd. Ze zijn in de loop van november in de Gerbrandytoren gehesen. Professionals van Volker Wessels Telecom en Ampco Flashlight Rental hebben deze klus geklaard, geholpen door een groep enthousiaste vrijwilligers.

Sinds 1992

In 1992 onderging de Gerbrandytoren voor het eerst een Kerst-metamorfose. De Grootste Kerstboom brandt continu van zaterdag 7 december 2019 tot en met zondag 6 januari 2020.