Alle rookruimtes gesloten in 2022

Het is de bedoeling dat de laatste rookruimtes in Nederland in 2022 sluiten. In (semi)overheids- en openbare gebouwen sluiten de rookruimtes al in 2021. Dat betekent dat er dan geen rookruimtes meer te vinden zijn in de zorg, het onderwijs, bij overheidsgebouwen en in de cultuur- en sportsector. In 2022 volgt het bedrijfsleven. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Onze gezondheid

Afgelopen september oordeelde de Hoge Raad dat rookruimtes in de horeca in strijd zijn met een verdrag van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en als gevolg daarvan per direct verboden zijn. Blokhuis: “Door die nieuwe situatie moesten we natuurlijk ook opnieuw kijken naar het beleid met betrekking tot rookruimtes buiten de horeca. Dat alle rookruimtes dicht zouden gaan, hadden we al afgesproken. Maar we gaan het sneller doen en we gaan het in de wet vastleggen. Een mooi eindresultaat voor onze gezondheid.”

Overheid goede voorbeeld

In het Nationaal Preventieakkoord stond dat rookruimtes in (semi)overheidsgebouwen in 2022 zouden worden gesloten. Dat is nu een jaar naar voren gehaald. De overheid moet hierin het goede voorbeeld geven. Verder zijn vele organisaties al vergevorderd in hun voorbereidingen om rookruimtes te sluiten. Dat geeft vertrouwen dat eerdere sluiting ook voor iedereen praktisch haalbaar is. Om het gat tussen het sluiten van de rookruimtes tussen verschillende sectoren klein te houden, volgt de sluiting van de rookruimtes in het bedrijfsleven in 2022.

Voor eens en voor altijd vaarwel

Blokhuis: “Roken is enorm verslavend en enorm dodelijk. Per jaar sterven er 20.000 mensen aan de gevolgen ervan. Rookruimtes versterken het idee dat roken normaal is, en daarbij wordt het roken met deze ruimtes gefaciliteerd. Het is dus hoog tijd om de rookruimte voor eens en voor altijd vaarwel te zeggen.”