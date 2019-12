Politie neemt seksueel geweld centrum Leiden hoog op

Naar aanleiding van informatie over zedendelicten in het centrum van Leiden is een groot opsporingsonderzoek gestart. In dit onderzoek werkt de politie nauw samen met de gemeente en studentenverenigingen in de stad. Hoewel het aantal zedendelicten op ongeveer hetzelfde niveau ligt als in 2018, begrijpt de politie de onrust die is ontstaan en neemt de zaak zeer hoog op. Alles wordt in het werk gesteld om de dader(s) op te sporen en aan te houden. De districtsrecherche werkt in deze zaak samen met een specialistisch zedenteam van de Eenheid Den Haag.

Met studentenverenigingen in gesprek

Onder de studentenverenigingen is grote onrust ontstaan na deze incidenten. De politie is daarom samen met de gemeente proactief in gesprek met deze verenigingen. Donderdag 5 december heeft met een afvaardiging van deze verenigingen een gesprek plaatsgevonden. Hierbij zijn adviezen gedeeld en heeft de politie diverse vragen beantwoord om feiten van geruchten te onderscheiden en gevraagd om aangifte te doen als iemand slachtoffer is geworden van aanranding of verkrachting.

Maatregelen

De politie heeft naar aanleiding van deze incidenten meerdere zichtbare en niet zichtbare maatregelen genomen. Zo wordt onder andere in de binnenstad in de avond- en nachtelijke uren extra gesurveilleerd. Er is extra recherchecapaciteit vrijgemaakt en daar waar het kan wordt DNA en camerabeelden verzameld. Ook worden er actief getuigen gezocht. Aan de studentenverenigingen is een wijkagent gekoppeld. Hij is eerste aanspreekpunt en kan studenten op weg helpen om bijvoorbeeld aangifte te doen als zij slachtoffer zijn geworden. Tevens wordt in overleg met de studentenverenigingen voorlichting over het werk van bureau zeden en de opvolging na het doen van aangifte. De politie vraagt studenten ook zo veel mogelijk ’s avonds of ’s nachts met elkaar naar huis te fietsen of te lopen.

Foto’s social media

Hoewel de politie de onrust die is ontstaan goed begrijpt, zien wij ook dat er de afgelopen dagen foto’s van personen op social media worden gedeeld die volgens de delers als verdachten kunnen worden aangemerkt. De politie vraagt iedereen met klem om dit soort foto’s niet te verspreiden. Uit onderzoek is gebleken dat deze personen geen rol in het onderzoek hebben. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor degenen die met naam en toenaam worden genoemd. Heeft u meer informatie die ons kan helpen bij het opsporingsonderzoek? Meld dit dan bij de politie zodat wij deze informatie mee kunnen nemen in ons onderzoek en er niet onnodig mensen verdacht worden gemaakt.

Verdachte situatie? Bel 112

Verder benadrukt de politie dat verdachte situaties altijd gemeld kunnen worden via 112. Houden mensen zich bijvoorbeeld verdacht op in steegjes of andere locaties? Bel dan het noodnummer zodat er direct een politieauto die kant op gestuurd kan worden om de situatie te bekijken.