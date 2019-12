Tikki-fraudeur (20) gearresteerd in Rotterdam

De politie heeft deze week in een woning in de wijk Rubroek in Rotterdam een man aangehouden die er van verdacht wordt dat hij de fraudeur is van een grote landelijke Tikki fraude. 'Hij werkte met katvangers, tussenrekeningen en vervalste 'Tikkies' en wist vele individuele Marktplaatsverkopers slachtoffer te maken. De schade loopt zeker in de tienduizenden euro’s', zo meldt de politie vrijdag.

Minstens 60 aangiften

De 20-jarige Rotterdammer liep tegen de lamp na een zeer succesvolle samenwerking tussen het televisieprogramma Opgelicht?! en diverse politieafdelingen in het hele land. De politie werd door het programma getipt dat vele slachtoffers zich hadden gemeld. Hierbij bleek dat steeds een bepaald telefoonnummer werd gebruikt. Onderzoek door de politie wees uit dat zeker 60 aangiften te maken hadden met dit nummer. De politie wist de identiteit van de gebruiker te achterhalen. Op 12 november jl. besteedde Opgelicht?! voor het eerst aandacht aan deze zaak.

Aanhouding en bewaring

De weken erna werd nog meer informatie rondom de man verzameld, zodat ook voldoende grond ontstond om naast zijn aanhouding, onderzoek in zijn woning te doen. Woensdagmiddag jl. werd de Rotterdammer in zijn woning aangehouden. Ook werd huiszoeking gedaan. Hierbij werden diverse bewijsmiddelen in beslag genomen. De man is de afgelopen dagen verhoord en vrijdag aan de Rechter-Commissaris voorgeleid. Deze stelde hem voor 14 dagen in bewaring.

Pas op voor betaalfraude!

Wilt u iets kopen of verkopen via internet? Pas dan op voor betaalfraude. Krijgt u een verzoek om uit voorzorg eerst een cent over te maken? Of stuurt de koper of verkoper een QR-code om de betaling te bevestigen? Trap er niet in. Voor u het weet is uw bankrekening geplunderd. Klik nooit op een betaalverzoek van iemand die u niet kent.

Aangifte doen heeft zin

Van cybercrime kunt u altijd aangifte doen via het telefoonnummer 0900-8844 of op een politiebureau. Zorg voor u cybercrime gaat melden bij de politie dat u geen digitale sporen verloren laat gaan: zet de computer niet uit en bewaar zoveel mogelijk informatie of breng deze mee. Van een aantal vormen van cybercriminaliteit kunt u ook online aangifte doen op Politie.nl.

Regie Phising

Omdat cybercrime geen grenzen kent, zijn verschillende cyberincidenten gekoppeld aan bepaalde politie-eenheden. De politie-eenheid Zeeland-West-Brabant voert de landelijke regie op het thema Phising. Het onderzoek naar deze Tikki fraude is dan ook geleid door politie en justitie in Zeeland-West-Brabant.