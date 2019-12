Diensthond Jari vindt verdachte onder caravan

Mede door de inzet van politiehond Jari konden op zaterdagmorgen twee mannen worden aangehouden die ervan worden verdacht te hebben ingebroken in een pand aan de Floris van Adrichemlaan in Haarlem.

Het gaat om mannen van 25 en 33 jaar uit Den Haag en Amsterdam.

Omstreeks 05.00 uur kreeg de politie melding van de inbraak. Ter plaatse bleken inbrekers via een dakterras naar een kantoorgedeelte van het pand te zijn gelopen. Hier was een bovenlicht opengebroken. Uit het kantoor werd een laptop ontvreemd.

De politie stelde direct een onderzoek in in de omgeving. Hierbij kon een verdachte worden aangehouden. Hij verklaarde daar alleen maar te lopen om een ‘frisse neus’ te halen. Een tweede verdachte ging er hardlopend vandoor. Een ingezette diensthond vond de man echter terug onder een caravan, waar hij zich probeerde te verstoppen. Deze verdachte rende ook daar weg, maar werd even verderop aangehouden. De gestolen laptop werd op de vluchtroute teruggevonden.