'Coolblue-bezorger' blijkt woningovervaller

Hij ging er met sieraden en kleding vandoor. Alle informatie die kan helpen bij het opsporen van de dader is welkom.

Signalement

De overvaller, gehuld in een jasje van de electronicawebshop, belde rond 22:45 uur aan de woning van het slachtoffer. Bij het openen van de deur bedreigde hij de bewoonster met een mes en dwong haar de woning in, waar hij geld eiste. Hij doorzocht de woning en vluchtte na een kleine tien minuten met de buit de woning uit en verdween in onbekende richting. De dader is een man van tussen de 20 en 30 jaar oud, met een licht tot medium getinte huidskleur. Hij heeft een gezet postuur, en een korte baard en snor. De man droeg een jasje van Coolblue, een donkere broek en had een zwart met witte sporttas bij zich. Hij droeg een aantal gouden kettingen. Op enig moment trok hij een bivakmuts over zijn gezicht.

Heeft u informatie?

Heeft u iets gezien? Beschikt u over een camera die de dader mogelijk in beeld heeft gebracht voor of na de overval? Alle informatie is welkom. U kunt bellen met 0900-8844, of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000