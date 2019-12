Politie voerde plannen en protocollen correst uit bij schietpartij 24 oktoberplein

Na het schietincident in Utrecht op 18 maart trad de politie snel en effectief op. Er werd gehandeld volgens de plannen en protocollen die waren voorbereid. De procedure ‘Manhunt’ zorgde voor slagkracht op het gebied van opsporing en interventie. Dit leidde tot de aanhouding van de verdachte, kort na 18.00 uur. Op straat bleef de rust bewaard, mede door het goede contact met de gemeenschappen in de stad. Ruimte voor verbetering was er op het gebied van informatie-uitwisseling.

Dat zijn de belangrijkste bevindingen van de interne commissie die de het politieoptreden van 18 maart evalueerde. De commissie stond onder leiding van de Amsterdamse politiechef Frank Paauw, die binnen de politie verantwoordelijk is voor Crisis- en Conflictbeheersing (CCB). De Inspectie Justitie en Veiligheid valideerde de evaluatie om de betrouwbaarheid van de resultaten te toetsen.

Plaatsvervangend korpschef Henk van Essen, die de interne commissie opdracht gaf voor het onderzoek, is tevreden met de bevindingen. ‘We doen er – samen met partners – alles aan om incidenten met extreem geweld te voorkomen. Tegelijkertijd hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan de verdere professionalisering van onze respons op het moment dat zulk geweld zich toch voordoet. Dat is een doorlopend proces. Deze evaluatie laat zien dat de investeringen die zijn gedaan – bijvoorbeeld op het gebied van opleiden, trainen en oefenen – hun vruchten afwerpen. De lessen nemen we weer mee voor het vervolg.’