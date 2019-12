Meer betaalbare woningen in Haarlemmermeer

Hierin staan de afspraken over bijvoorbeeld de bouw van nieuwe betaalbare woningen, leefbaarheid en duurzaamheid, maar ook afspraken over wonen voor specifieke doelgroepen of de kwaliteit van de woningen.

De eerste keer

Het is de eerste prestatieovereenkomst die Eigen Haard, Alert en de gemeente samen sluiten. Met het complex Lincolnpark in Hoofddorp heeft Eigen Haard haar eerste project in Haarlemmermeer gerealiseerd. De 225 woningen zijn inmiddels opgeleverd. En volgend jaar wordt een bewonerscommissie Lincolnpark opgericht.

Toekomst

Het aantal beschikbare woningen is beperkt en er is sprak van schaarste. Vooral in betaalbare huisvesting voor jongeren en senioren. “Wij willen graag investeren in Haarlemmermeer en gaan de komende vier jaar 416 woningen bouwen of bestaande gebouwen transformeren naar woningen. Het gaat dan bijvoorbeeld om locaties als Wickevoort en Rooseveltpark" aldus Danny Wijnbelt directeur Ontwikkeling bij Eigen Haard.