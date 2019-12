Amsterdam zie aantal ongelukken afnemen door 'maatregel Snorfiets'

Acht maanden

De 'maatregel Snorfiets', die snorfietsers verplicht van het fietspad naar de rijbaan te gaan werd ruim 8 maanden geleden ingevoerd. 'De meeste snorfietsers houden zich aan de regels, fietsers zijn blij met meer ruimte op het fietspad en er zijn minder ongelukken', aldus de gemeente.

Helm

80% van de snorfietsers gebruikt de rijbaan waar dat moet, bleek eind oktober uit metingen op straat. 85% draagt een helm, zoals sinds 8 april verplicht is. Tussen april en oktober hebben handhavers 4.270 boetes uitgedeeld; óf voor rijden op het fietspad óf voor rijden zonder helm.

Minder ongelukken

Vooral de sterke daling van het aantal ongelukken met een snorfiets is opvallend. Tussen april en oktober 2018 waren dat er 100, in dezelfde periode dit jaar waren het er 30. De daling springt in het oog, maar kan ook te maken hebben met het weer of minder ritten met de snorfiets.

Minder ruzies

Ook het aantal conflicten tussen snorfietsers en andere weggebruikers – vooral fietsers – is flink afgenomen. En ten slotte blijkt dat de komst van snorfietsen op de rijbaan het autoverkeer en het openbaar vervoer niet verstoort.

Minder snorfietsen

In januari 2018 stonden 37.000 snorfietsers in de stad geregistreerd. Dat waren er in oktober 11.000 minder: 2.6000. Er zijn de helft minder ritjes met snorfietsen. Er zijn ook snorfietsers op ander vervoer overgestapt, zoals de fiets. Het aantal ritten met bromfietsen is wel gestegen, met 16%. Hoewel 80% van de snorfietsers zich dus aan de regels houdt, houdt Amsterdam de vinger aan de pols en onderzoekt digitale handhaving.