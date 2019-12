Van Nieuwenhuizen: half miljard euro voor verkeersveiligheid

Ze hoopt dat provincies en gemeenten eenzelfde bedrag willen investeren zodat er de komende tien jaar in totaal een miljard euro extra beschikbaar komt voor het aanpakken van gevaarlijke verkeerssituaties in gemeenten en provincies.

Minister van Nieuwenhuizen: ‘De impact van een verkeersongeval is groot. Achter de kille cijfers over het toenemend aantal verkeersongelukken, schuilen verhalen van groot menselijk leed en verdriet. We doen al veel om de verkeersveiligheid te verbeteren. Denk aan het recente app-verbod op de fiets en de campagnes om mensen te wijzen op het gevaar van afleiding en alcohol in het verkeer. Maar we moeten een stap extra zetten. Ik wil daarom een half miljard euro beschikbaar stellen en hoop dat provincies en gemeenten meedoen. Zodat we met elkaar de trend kunnen keren.’

De minister spreekt vandaag met bestuurders van provincies en gemeenten over het verbeteren van de verkeersveiligheid. Van Nieuwenhuizen zal in dat gesprek aanbieden om het bedrag dat provincies en gemeenten uittrekken voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, te verdubbelen. In de periode 2020-2030 wil de minister daar jaarlijks 50 miljoen euro voor beschikbaar stellen.

Vorig jaar presenteerden ministers Van Nieuwenhuizen en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) samen met provincies, gemeenten, vervoersregio’s en verschillende maatschappelijke organisaties een nieuwe visie op veilig verkeer, het Strategisch Plan Verkeersveiligheid.



Als onderdeel van die aanpak worden in provincies en gemeenten de gevaarlijke wegen, fietspaden en kruispunten en rotondes in kaart gebracht. Met het extra geld dat de minister nu beschikbaar wil stellen, kunnen deze gevaarlijke situaties snel worden aangepakt.

De afgelopen jaren stagneerde de daling van het aantal verkeersslachtoffers. In 2018 was er zelfs een stijging van het aantal verkeersdoden met ruim tien procent. De meerderheid van de verkeersslachtoffers valt op gemeentelijke en provinciale wegen.