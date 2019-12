Jongeman mogelijk in auto getrokken

Deze getuigen zagen dat er in de omgeving van de Alvarezlaan, Michiel de Ruijtersingel en de Bellamystraat in Terneuzen een jongeman werd achtervolgd, klemgereden en in een auto werd getrokken. In de auto zaten, volgens de getuigen, personen met bivakmutsen op.

De politie is naar aanleiding van de meldingen die binnenkwamen een onderzoek gestart. Agenten hebben in de buurt navraag gedaan en ook zijn getuigenverklaringen opgenomen. Van het incident zijn mogelijk camerabeelden, die zullen worden bekeken.

Wanneer u meer informatie hebt die verband houdt met deze melding, dan wordt u vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de politie in Terneuzen. Dat kan via het algemene telefoonnummer (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Vermeld bij uw contact graag ons registratienummer 2019-295111.