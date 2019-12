Koffer met 50.000,- euro barst open op platform Schiphol

Deel van het geld weggewaaid

Luchthavenmedewerkers schakelden hierop de Marechaussee in. In de koffer werd vervolgens nog meer geld gevonden. 'Een onbekend geldbedrag is door de harde wind weg gewaaid', aldus de KMar.

Aangehouden

De eigenaar van de koffer, een 30-jarige Albanees, kon niet aannemelijk maken waar het geld, ongeveer 50.000 euro, vandaan kwam. Hierop is de man aangehouden voor witwassen. De verdachte is woensdag 11 december voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat verdachte voorlopig vast blijft zitten. Rechercheurs van het Samenwerkingsverband Liquide Middelen (SVLM) doen onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland verder onderzoek in de zaak.