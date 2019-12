Duo vergaarde met nep-mails van banken bijna 150.000,- euro

Phishing

Bij phishing wordt rekeninghouders online gevraagd hun (inlog)gegevens af te geven die nodig zijn om te kunnen internetbankieren. Dit gebeurt met e-mails die zogenaamd van een bank afkomstig zijn. Vervolgens worden de rekeninghouders doorgestuurd naar websites die sprekend op die van de banken lijken. Eén van de verdachten verklaarde op zitting dat hij eerst begon met het zoeken naar informatie over phishing. Later verstuurde hij voor het eerst phishingmails, waarin stond dat de rekeninghouder een nieuwe bankpas aan moest vragen en zijn inloggegevens moest invoeren. Ook leerde hij hoe hij zelf een phishingsite online kon krijgen. De gegevens die de gedupeerden achter lieten, kwamen terecht in een mailbox waar de verdachte de inloggegevens van had. Op die manier kon hij bij hun inlog- en bankgegevens en konden mededaders geld opnemen en betalingen doen.

Uitgekookt

De mannen maakten zich volgens de rechtbank, met ieder zijn eigen rol, op een uitgekookte manier schuldig aan meerdere diefstallen, phishing, computervredebreuk, het ter beschikking stellen van software om computervredebreuk te plegen en witwassen. De slachtoffers ontdekten achteraf dat hun spaarrekeningen waren leeggehaald en dat het geld was overgemaakt naar anderen. Ook was het geld van hun betaalrekening bij geldautomaten opgenomen. De verdachten bestelden daarnaast spullen bij webwinkels en haalden de goederen vervolgens bij afhaalpunten op.

Gevangenisstraffen

Door het handelen van de verdachten is het vertrouwen van de slachtoffers in het betalingsverkeer en het bankwezen beschadigd. Dat rekent de rechtbank de verdachten zwaar aan. In deze tijd, waarin het online bestellen en betalen aan de orde van de dag is, is dit vertrouwen van groot belang. De verdachten werden gedreven door eigen financieel gewin en hebben zich niet bekommerd om de gevolgen voor de slachtoffers of voor de maatschappij in het algemeen. De rechtbank legt de 22-jarige verdachte een gevangenisstraf op van 3 jaar. Zijn rol in het geheel was volgens de rechtbank de basis voor het plegen van de misdrijven. De 29-jarige verdachte is schuldig aan het medeplegen van de phishing-praktijken. Ook had hij xtc-pillen en een handgranaat in zijn bezit. De rechtbank legt hem een gevangenisstraf van 2 jaar op, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Ook moeten de twee samen bijna 150.000 euro terugbetalen.