Douane vindt 550 kilo cocaïne tussen mango’s

Brazilië

De container was afkomstig uit Brazilië en was –met tussenkomst van een bedrijf in Poeldijk- bestemd voor een ontvanger in Duitsland. Beide bedrijven hebben vermoedelijk niets met de drugssmokkel te maken. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, de drugs zijn vernietigd.

Harc-team

Het Harc-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek.