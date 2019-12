Twee agenten aangehouden voor lekken informatie

Volgens het NRC is een van hen een hoofdagente die een belangrijke rol speelden bij het melden van misstanden binnen het Haagse politiebureau Hoekade. De vrouw was wijkagent in Den Haag en werkte sindsdien in Noord-Holland.

Afgelopen december diende de hoofdagente een klacht in bij de afdeling integriteit van de politie. Dit vanwege seksuele aanranding door de teamleider van bureau Haarlemmermeer. Hierbij kreeg de hoofdagente steun van de agent die vandaag eveneens is aangehouden. Er zal onderzoek worden gedaan naar het mogelijk verstrekken van vertrouwelijke politiegegevens aan onbevoegden.

De hoofdagente wordt door de Rijksrecherche verdacht van het doen van een valse aangifte, valsheid in geschrifte, meineed, computervredebreuk en het schenden van haar ambtsgeheim. Deze feiten zouden volgens de krant in augustus en september van dit jaar hebben plaatsgevonden.

Zowel de politie en het openbaar ministerie doen geen uitspraken over het onderzoek.