Tilburger aangehouden voor bedreiging en doorrijden na ongeval

Een 23-jarige Tilburger is donderdag 12 december 2019 omstreeks 16.15 uur in een woning in de wijk ’t Zand aangehouden ter zake de verdenking van bedreiging, vernieling en het verlaten van een plaats ongeval. Hij zou een willekeurige voorbijganger hebben bedreigd en na een aanrijding met zijn auto met een fietser zijn doorgereden.

Een 61-jarige Tilburger deed aangifte van bedreiging en vernieling. Hij vertelde dat hij op de Professor Lorentzstraat op het trottoir stond. Hij zag dat een auto met piepende banden kwam aangereden. De hem onbekende bestuurder stapte uit en kwam met een schep in zijn handen dreigend op hem af, daarbij roepend: “Ik maak je kapot”. De aangever rende snel weg en zag dat zijn belager vervolgens de spiegel en tegen de zijkant van zijn auto trapte. Hierna liep de aanvaller naar zijn eigen voertuig en reed met hoge snelheid weg.

Verlaten plaats ongeval

Vervolgens is de verdachte kennelijk met zijn auto op de Professor Cobbenhagenlaan in aanrijding gekomen met een 15-jarige fietser uit Tilburg en daarna doorgereden. De fietser vertelde dat hij met groen licht de kruising opreed en toen van links door een auto werd aangereden. Hij kwam ten val en raakte even buiten bewustzijn. De automobilist die de aanrijding veroorzaakte, reed door. Het slachtoffer werd met een ambulance voor behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. Hij had last van zijn gezicht, knie en rechterhand.

Bekende van de politie

Een getuige noteerde het kenteken van de doorgereden auto. Dit staat op naam van een jongeman die door zijn verwarde en soms agressieve gedrag een bekende is van de politie. Hij werd in de woning van zijn oma aangetroffen. Hij verzette zich bij zijn arrestatie door wild om zich heen te slaan. Hij is uiteindelijk overmeesterd en ingesloten in het cellencomplex. Hij is in verzekering gesteld en wordt vandaag getoetst bij de rechter-commissaris. Er zal ook aandacht zijn voor zijn psychische gesteldheid.