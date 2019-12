Verdachten voorbereiding liquidatie langer in voorarrest

Peilbakens

'Zij worden ervan verdacht dat zij vanaf oktober 2019 op diverse plaatsen in Noord-Holland met behulp van peilbakens en camera’s en door fysiek te volgen hebben geprobeerd om één of meer doelwitten van een te plegen liquidatie te traceren en te volgen', aldus het OM. Na hun laatste volgactie op de parkeerplaats van een bungalowpark in Noord-Holland werden zij maandagnacht onderweg terug in Capelle a/d IJssel aangehouden door een arrestatieteam.

Beperkingen

Het onderzoek door de Landelijke Recherche is onder leiding van het Landelijk Parket nog in volle gang. Aan beide verdachten zijn volledige beperkingen opgelegd. Dat betekent dat zij geen contact mogen hebben met de buitenwereld, alleen met hun advocaten. In deze fase van het onderzoek moet het OM daarom terughoudend zijn met het verstrekken van informatie.