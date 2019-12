28 jaar cel voor moord op broer kroongetuige Nabil B.

De verdachte is in januari 2019 door de rechtbank veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Het Openbaar Ministerie had 28 jaar geëist en was in hoger beroep gegaan.

De verdachte heeft in de ochtend van 29 maart 2018 Redouan B. vermoord door met een pistool 6 kogels op hem af te vuren. Dat gebeurde in het bedrijf van Redouan B.

De volgende dag was al bekend dat de verdachte de schutter was. Hij heeft de moord bekend. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van wapens en munitie en voor schuldheling van de vluchtauto.

Ernst van de moord

Het hof vindt dat de verdachte buitengewoon kil, berekenend en genadeloos heeft gehandeld. Hij is al maanden tevoren benaderd om tegen betaling van € 100.000 een liquidatie uit te voeren. Hij heeft zich daartoe onmiddellijk in een split second bereid verklaard.

De verdachte heeft de nabestaanden van het slachtoffer onherstelbaar en onnoemelijk veel leed aangedaan, in het bijzonder zijn jonge kinderen.

Volledig toerekeningsvatbaar

De verdachte is onderzocht door een psycholoog. Deze heeft geconstateerd dat de verdachte in zijn gedragskeuzes niet is beïnvloed door een stoornis. Het hof rekent hem de feiten dan ook volledig toe.

Berouw

De verdachte heeft gezegd spijt te hebben van zijn daad. Hij lijkt oprecht in zijn medeleven met de nabestaanden. In zoverre is hij geen typische kille huurmoordenaar. Maar medeleven achteraf is ook gratuite. Het hof vraagt zich af waarom de verdachte, als hij tot medeleven in staat is, uiteindelijk toch de moord gepleegd heeft

Motief voor de moord

Het heeft er alle schijn van dat het motief samenhangt met de overeenkomst die Nabil B., broer van het slachtoffer, als kroongetuige heeft gesloten met het Openbaar Ministerie. Deze overeenkomst is op 23 maart 2018 bekend gemaakt. Dat zou de haast kunnen verklaren waarmee de liquidatie op 29 maart 2018, 6 dagen later, is uitgevoerd. 2 pogingen op de dag daarvóór zijn mislukt.

Zwijgen verdachte

De verdachte heeft geweigerd op veel vragen antwoord te geven. Het hof gelooft niet in zijn excuus dat hij in een emotionele crisis verkeerde en daardoor psychisch in de war was. Maar door het zwijgen van de verdachte is onverklaarbaar gebleven waarom de verdachte de moord heeft gepleegd. Ook is onduidelijk of de verdachte opnieuw bereid zou zijn een liquidatie uit te voeren. Het hof houdt daar rekening mee.

Veiligheidsmaatregelen voor de nabestaanden

Het hof vindt het van ondergeschikt belang dat de verdachte niet wist wie het slachtoffer was. Maar niet alle gevolgen van de moord komen voor zijn rekening. De veiligheidsmaatregelen voor de nabestaanden waren vooral nodig door de overeenkomst die Nabil B. heeft gesloten met het Openbaar Ministerie en de (voortdurende) dreiging die uitgaat van de opdrachtgevers van de moord

Schadevergoeding

Alle nabestaanden hebben om vergoeding van shockschade gevraagd. De criteria daarvoor zijn zeer streng. Alleen 2 nabestaanden die (indirect) getuige zijn geweest van de moord komen daarvoor in aanmerking. De kinderen van Redouan B. krijgen een aanzienlijke vergoeding voor hun levensonderhoud.