Tramschutter Gökmen T. behoudt toegewezen advocaat

Regiezitting

Tijdens de regiezitting vandaag is het Openbaar Ministerie (OM) gevraagd naar haar zienswijze op het al dan niet toewijzen van een advocaat aan de verdachte. De officieren van justitie hebben hierop aangegeven dat de bevindingen in de opgeleverde rapportages in hun ogen geen aanleiding geven om dit tegen de wil van de verdachte in te doen. De rechtbank heeft uiteindelijk besloten de beslissing om de verdachte een advocaat toe te wijzen toch niet te herzien.

Tenlastelegging

Het OM heeft tijdens de regiezitting in de zaak tegen T. de definitieve tenlastelegging ingediend. De verdenking tegen de 38-jarige Utrechter luidt nu vier keer moord met een terroristisch oogmerk, drie keer poging moord met een terroristisch oogmerk en bedreiging met een terroristisch misdrijf van zeventien mensen. Dit allemaal in en rond de tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht op 18 maart van dit jaar. Daarnaast wordt de man verdacht van de mishandeling van een medewerker van de PI Lelystad op 25 februari van dit jaar.

Strafeis OM begin maart 2020

De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland voor 2, 3, 5 en 6 maart volgend jaar. Op die zitting zal het Openbaar Ministerie de resultaten van het onderzoek presenteren en een straf tegen de verdachte eisen.